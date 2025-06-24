В Конгрессе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен-демократ Эл Грин, представляющий Техас, выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов.

«Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления Конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм», — отметил Грин.

По данным агентства, политик сослался на статью 1, раздел 8, пункт 11 конституции США, делегирующий Конгрессу право объявлять войну другим государствам.

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Напомним, что Грин в начале апреля уже выступал с инициативой выдвинуть импичмент Трампу. Позднее его коллега Шри Танедар заявил, что инициировал процедуру импичмента президента США. Он обвинил Трампа в злоупотреблении властью и нарушении Конституции.

Ранее член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (Демократическая партия) сообщила, что Трамп поставил страну на порог войны, последствия которой скажутся на поколениях.

По ее мнению, решение президента нанести удары по иранским ядерным объектам без санкции Конгресса представляет собой грубое нарушение Конституции и является абсолютно ясным и неоспоримым основанием для импичмента».