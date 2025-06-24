Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп, называющий себя "главным миротворцем" современности, добился своего.

Республиканца, который выдвинулся в президенты, обещая уладить все мировые конфликты от Украины до Ближнего Востока, отдавший приказ о бомбардировке Ирана без согласования с конгрессом, как сообщает Fox News, выдвинули на Нобелевскую премию за перемирие между Ираном и Израилем. Причем, об этом заявил сам Трамп, опубликовав в своей соцсети скан письма в Нобелевский комитет его яростного сторонника, конгрессмена-республиканца, члена палаты представителей Бадди Картера с заявкой на выдвижение главы Белого дома на премию.

Для Трампа ее получение, похоже, является "идеей фикс". Еще в феврале во время встречи с израильским премьером Нетаньяху в Белом доме президент-миллиардер сказал, что заслуживает номинацию. "Они никогда мне не дадут Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут", - сказал погрустневший Трамп, а израильский премьер поддакивал ему.

На прошлой неделе Трамп пожаловался, что не получил Нобелевскую премию мира за мирное соглашение, заключенное в Вашингтоне между Демократической Республикой Конго и Руандой. Затем он посетовал, что норвежский нобелевский комитет проигнорировал его посредническую роль в конфликтах между Индией и Пакистаном, а также Сербией и Косово. Он недоволен тем, что не удостоился похвалы за "поддержание мира" между Египтом и Эфиопией и посредничество в заключении Авраамовых соглашений, ряда договоренностей. Но больше всего Трампа гложет, что эту насквозь политизированную премию, которую "курируют" ЕС и НАТО, в свое время получил его предшественник Барак Обама, к которому нынешний президент, мягко говоря, не питает симпатий.

Картер стал первым политиком в США, который "выдвинул" Трампа. Ранее с таким предложением выступили власти Пакистана и южнокорейский законодатель. После ударов по Ирану и заявления Трампа о том, что он лишил Тегеран его ядерных амбиций, хор желающих выдвинуть американского президента на премию мира усилится. Может, "барин", в конце концов, и "утешится".