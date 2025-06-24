Стало известно решение конгрессменов по запуску процедуры импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов торпедировала попытку конгрессмена-демократа Эла Грина (от штата Техас) инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа в связи с ударами американских ВС по Ирану. Об этом свидетельствуют итоги голосования, транслировавшегося на сайте нижней палаты законодательного органа.

Несмотря на недовольство многих законодателей в связи с атакой, 344 (все республиканцы и 128 демократов) конгрессмена проголосовали против инициативы начать процедуру импичмента, лишь только 79 демократов поддержали данное решение.

Грин пытался на протяжении нескольких месяцев инициировать голосование по вопросу импичмента Трампа, критикуя его действия как во внешней, так и во внутренней политике. Во вторник демократ представил резолюцию с требованием импичмента главы государства в связи с тем, что тот не запросил разрешения у Конгресса на проведение ударов по трем ядерным объектам в Иране. Еще во время первого президентского срока Трампа законодатель неоднократно представлял статьи импичмента главы государства. В апреле конгрессмен-демократ Шри Танедар (от штата Мичиган) представил резолюцию с требованием импичмента Трампа, выдвинув против американского президента семь обвинений. В отличие от Грина он не стал форсировать голосование по этому документу.

В Конгрессе выдвинули резолюцию об импичменте Трампу

В настоящий момент Республиканская партия, которая поддерживает хозяина Белого дома, обладает большинством как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса, что делает попытку импичмента главы государства практически невозможной.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить импичмент Трампу.