В Раде обратились с призывом к Зеленскому

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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По словам Дмитрука, Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить. Также нардеп заявил, что глава Украины может ежедневно общаться с десятками лидеров других стран, но не может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.