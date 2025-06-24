Трамп номинирован на Нобелевскую премию за остановку огня между Ираном и Израилем

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за достижение соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Соответствующее письмо во вторник, 24 июня, американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

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С номинацией выступил американский политик Бадди Картер. По его словам, Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Тегераном и Иерусалимом. Картер утверждает, что именно глава Белого дома предотвратил получение Ираном «самого смертоносного оружия на планете». Политик считает, что факт пребывания Трампа в кресле президента в период мирового кризиса уже демонстрирует его «стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии». Именно это и является одним из главных критериев Нобелевской премии мира.

Тем не менее, реакции на действия американской администрации в условиях конфликта на Ближнем Востоке сильно разделились. В тот же день конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту Соединенных Штатов. Причиной этого решения также стали удары американской армии по Ирану, которые состоялись без консультации с законодателями.

В свою очередь, в телеграмме генсек Североатлантического альянса Марк Рютте поблагодарил американского лидера за «решительные действия в Иране, которые были поистине выдающимися, и за которые никто другой не решился взяться». Он поздравил Трампа с «победой» в регионе.

Атаки, о которых идет речь, произошли ночью 22 июня. Американские военные использовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану. Трамп позже сообщил об успешной операции Военно-воздушных сил США против трех ядерных объектов в исламской республике — Фордо, Натанз и Исфахан.