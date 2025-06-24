Зеленский приказал депутатам Рады готовиться к внеочередному заседанию

Верховная рада готовится сменить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

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По его словам, депутатам от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» сказали готовиться к внеочередной сессии Рады, которая пройдет 7-8 июля.

Нардеп отметил, что Шмыгаль должен был поехать в Рим на Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет 10-11 июля. А ближайшее заседание Рады пока запланировано на 15 июля.

Однако депутатам прислали сообщение, чтобы они были готовы к внеочередной сессии Рады за несколько дней до предполагаемой римской конференции, 7-8 июля.

Ранее сообщалось, что вероятной сменщицей Шмыгаля называется Юлия Свириденко. На конференцию в Риме в новом статусе поедет, скорее всего, уже она.

Отставка украинского премьера влечет за собой отставку всего правительства.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.