В Венгрии назвали спасший НАТО от столкновения с Россией фактор

Прямого столкновения между Россией и НАТО удалось избежать, так как вопрос о членстве Украины в альянсе не стоит на повестке дня. Об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети X.

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«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Рациональность возобладала», — говорится в публикации.

По его словам, предстоящий саммит НАТО станет первой с 2022 года встречей, на которой вопрос поддержки Украины не будет основным. Сийярто подчеркнул, что в этот раз страны-члены альянса уделят внимание укреплению НАТО и коллективной обороны.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что на грядущем саммите стран-членов Североатлантического альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет подтверждена поддержка Украины, но без конкретики по срокам вступления страны в альянс.