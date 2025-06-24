Трамп «слил» переписку с Рютте в соцсеть

Генсек НАТО Марк Рютте поздравил президента США Дональда Трампа с «решительными действиями» в Иране. Соответствующую переписку лидер США опубликовал у себя в Truth Social, передает «Известия».

Рютте назвал решение Трампа «по-настоящему выдающимся». По мнению генсека НАТО, «никто другой на него не осмелился бы».

«Это делает нас всех более защищенными. Вы направляетесь к очередному большому успеху — сегодня вечером в Гааге. Это было непросто, но мы убедили всех подписаться на пять процентов (военных расходов от ВВП страны)!» — отметил он.

© Truth Social

Рютте добавил, что Европа заплатит по-крупному, но подчеркнул, что это станет личной победой Трампа.

Напомним, что на выходных США вступили в конфликт между Израилем и Ираном. В ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.