Стала известна главная тема грядущего саммита НАТО

Главной темой на будущем саммите НАТО станет вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Об этом пишет газета New York Times.

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Сообщается, что генсек НАТО Марк Рютте получил согласие альянса на трату 5% национального дохода стран на оборону, а 3,5% — на основные военные нужды для удовлетворения требований НАТО.

При этом на саммите обсудят сдерживание Ирана и уделят внимание и России. Отмечается, что проблема России вызывает некую неловкость, «поскольку страны-члены ходят на цыпочках вокруг американского президента (Дональда Трампа) с его явно двусмысленными отношениями с Москвой». На саммите должны были принять новую стратегию НАТО в отношении России и российской угрозы, однако ее отменили по требованию Вашингтона. Кроме того, отменена сессия Совета НАТО–Украина на уровне лидеров из-за отношения Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что вылетел на саммит НАТО в Гааге, где даже «в худшем случае будет гораздо спокойнее», чем то, что он пережил в последние дни с Израилем и Ираном.