На Украине разразился скандал из-за подарка, сделанного Порошенко в Турции

Скандал возник вокруг бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как стало известно, что он посетил Турцию и передал там своим детям в качестве подарка $1 млн. Об этом сообщило украинское издание "Следствие инфо".

По его данным, указанную сумму Порошенко задекларировал еще в конце апреля, указав как расходы на подарок в Турции, однако из документа было неизвестно, кому именно предназначены деньги. Журналисты обратились в пресс-службу партии Порошенко "Европейская солидарность", в которой им сообщили, что он подарил деньги своим детям.

"Изменения в декларацию Петра Порошенко были внесены в связи с подарком детям из задекларированных средств", - приводит издание ответ пресс-службы.

Журналисты также попытались узнать, с какой целью Порошенко ездил в Турцию. По данным пресс-службы партии, он встречался там с бывшим министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу, однако фото со встречи предоставлены не были. Не приведены и точные даты встречи, при этом указывается, что с 23 по 24 апреля Порошенко был в командировке в Висбадене, а с 28 по 30 апреля - в Валенсии.

Согласно данным украинским СМИ, два сына Порошенко Алексей и Михаил проживают за границей - в Лондоне. На это обратило внимание другое местное издание - "Инсайдер". По его информации, в соцсетях шутят, что Порошенко "выплатил сыновьям $1 000 000 боевых за оборону лондонского котла".

В феврале этого года Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко. Они предполагают блокировку активов, запрет торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, невозможность вывода капитала из страны и лишение госнаград. Против Порошенко возбужден ряд уголовных дел.