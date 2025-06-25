Немецкий канлер Фридрих Мерц ошибочно представляет себе «правильный» подход к России, считает обозреватель издания Unherd Томас Фази.

Он отметил, что когда-то руководство страны понимало, что мир с Россией был в фундаментальных интересах Германии, однако действующие власти стремятся к конфликту с Москвой.

«Такой поворот событий опасен не только для Германии, но и для Европы в целом», — подчеркнул Фази.

Мерц сделал резкое заявление о Путине

По его словам, агрессивный антироссийский подход Мерца и более широкая стратегическая позиция свидетельствуют о радикальном отходе от послевоенной традиции Берлина.