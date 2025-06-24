Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн «приняла» Украину в Евросоюз. Такое заявление она сделала у себя на странице в X.

Глава ЕК отметила, что ЕС «интегрирует свою оборонную промышленность так, как если бы Украина была в объединении».

«Это хорошо для Киева. И так же хорошо для Европы, поскольку Украина теперь является родиной необычайных инноваций», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в 2025 году страны ЕС и Канада поставят Украине вооружения на сумму в 35 миллиардов евро.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.