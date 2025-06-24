Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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В соцсети Х он прокомментировал слова политика о "принятии" Украины в ЕС, назвав фон дер Ляйен «самым некомпетентным, либо самым злым лидером Европы со времен Адольфа Гитлера».

Сегодня глава Еврокомиссии написала в соцсети X, что Европа интегрирует оборонную промышленность «так, как если бы Украина была в Евросоюзе». «Это хорошо для Киева, - считает политик. - И так же хорошо для Европы, так как Украина теперь является родиной необычайных инноваций».