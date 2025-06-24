В Гааге открылся ежегодный саммит НАТО. Естественно, такое мероприятие глава Украины Владимир Зеленский пропустить не мог, хотя нельзя сказать, что его там ожидали с распростертыми объятиями. Однако проблемным саммит будет не только для Незалежной, но и для всех участников.

© Московский Комсомолец

Зеленский прибыл в Гаагу с надеждой на встречу с президентом США.

«Я планирую. Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команды работают, да, но мы собираемся встретиться», - заявил глава Украины в интервью Sky News.

О том, что встреча готовится, сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он обсудил этот вопрос с госсекретарем Рубио.

«Уделили внимание вопросам структуры встречи, повестке и ключевым вопросам для обсуждения», - написал руководитель ОП.

Однако в контексте этих заявлений стоит вспомнить последнее «фиаско» Зеленского, произошедшее на на недавнем саммите G7. Тогда руководство Украины также в один голос говорило, что на полях мероприятия запланирована встреча президента США с главой киевского режима. В итоге Трамп вернулся в Америку в то время, когда Зеленский только летел в Канаду.

На данный момент ситуация для главы Украины разворачивается еще хуже. Ранее издание Politico сообщало, что саммит пройдет без заседания совета Альянса по Украине. По данным СМИ, сокращение повестки произошло из-за желания США, которые «не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог разрешить». Сам президент США приедет на саммит не в лучшем расположении духа из-за возобновившихся ударов Израиля по Ирану.

Кроме того, в проекте итогового коммюнике не будет упоминаться обещание о возможном членстве Украины в НАТО. Напомним, что в прошлом году декларация по итогам саммита включала утверждение о поддержке Украины на «ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе».

Волноваться из-за Трампа приходится не только Зеленскому, но и остальным участникам мероприятия. Ведь основной его темой станет повышение расходов европейских стран на оборону до 5% от ВВП, на чем неоднократно настаивал нынешний президент США. Однако о реальной готовности выполнить это условие из всех стран-участниц НАТО сообщали только Эстония и Польша. Более того, за неделю до саммита премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте с уведомлением, что не поддержит инициативу. Тем не менее за пару дней до мероприятия вопрос с Мадридом был улажен.

Так что, как пишет Politico, для стран-участниц НАТО крайне важно угодить Трампу. Ради этого программа саммита была сокращена до двух главных мероприятий: вечером 24 июня лидеры соберутся на неформальный ужин, а 25 июня проведут одну встречу вместо традиционных двух-трех. Как указывает издание Financial Times, решение сократить программу саммита было принято, «чтобы Трамп не заскучал и не ушел раньше времени», как это уже произошло на встрече G7.