Трамп заявил о желании заключить сделку с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить сделку с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты, находящееся с Трампом на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, попросили американского главу прокомментировать формулировки, касающиеся РФ в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров альянса.

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, президент РФ Владимир Путин позвонил мне. Он сказал: "Могу я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами», — ответил Трамп.

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В заключение он выразил надежду на то, что США «удастся заключить сделку с Россией».