Трамп сделал резкое заявление об Израиле

Президент США Дональд Трамп рассказал на брифинге, что ему не понравилась жесткость ответных ударов ЦАХАЛ по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник утром, 24 июня, американский лидер заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу. Он призвал стороны не нарушать его.

Вместе с тем, отмечают СМИ, Иран и Израиль нарушили перемирие. Тегеран запустил одну ракету, она была перехвачена. ЦАХАЛ нанес удар по открытой местности в северной части Ирана.