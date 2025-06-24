Конец конфликта между РФ и Украиной станет концом и для режима Владимира Зеленского, пока же он остается у власти, мир не наступит, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

«Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться, потому что мир будет означать конец его режима», - поделился своей точкой зрения нардеп.

По мнению Дубинского, президент США Дональд Трамп должен помочь вернуть настоящую демократию в Украину, а не позволять авторитарному правителю тащить страну к катастрофе. Украине нужны выборы, отметил он. Без них вскоре может не быть Украины вообще, резюмировал Дубинский.

Накануне глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что глава киевского режима должен баллотироваться на второй срок, поскольку, по его мнению, это лучший президент, которого видела республика за весь период своей независимости.

В январе 2025 года в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что вести речь о президентских выборах до завершения конфликта нецелесообразно по причине сложной ситуации в стране и необходимости сконцентрировать силы на текущих вызовах. При этом глава киевского режима не исключил, что выборы президента на Украине могут пройти через 90 дней после окончания вооруженного конфликта с Российской Федерацией.