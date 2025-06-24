Пока вы не уснули: отказ Зеленского покидать пост президента и Иран о победе над Израилем

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Зеленский отказался покидать пост президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он должен продолжать оставаться на своей должности до завершения российско-украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства.

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Иран объявил о победе над Израилем

Иран победил Израиль, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики, передает агентство IRIB.

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Мерц сделал резкое заявление о Путине

© Kay Nietfeld/dpa/TACC

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что не видит иного пути к миру на Украине, кроме как усиления давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин якобы понимает только язык силы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его словам, для подлинного и длительного мира нужно желание всех сторон. При этом, по его словам, сейчас такой ситуации не наблюдается.

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Названы главные посредники в прекращении огня между Израилем и Ираном

Прекращение огня между Израилем и Ираном было достигнуто при посредничестве американского лидера Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Катара. Об этом пишет NBC News, журналистам которого удалось поговорить с главой Белого дома.

Президент считает, что прекращение огня может быть «неограниченным» и может продолжаться вечно. Корреспондент NBC на Ближнем Востоке Кир Симмонс заявил, что Трамп уговорил Израиль согласиться на прекращение огня. После этого американский лидер позвонил эмиру Катара и попросил его попытаться заставить Иран сделать то же самое.

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Российской экономике спрогнозировали двукратное замедление роста

По итогам 2025 года российская экономика вырастет лишь на два процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

В 2024 году рост ВВП РФ, согласно оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), составил 4,3 процента. Таким образом, если прогноз ЕАБР сбудется, динамика в 2025-м замедлится более чем в два раза.

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Трамп заявил о желании заключить сделку с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить сделку с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты, находящееся с Трампом на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды, попросили американского главу прокомментировать формулировки, касающиеся РФ в коммюнике, которое может быть подготовлено по итогам встречи лидеров альянса.

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Стало известно состояние ребенка, брошенного мужчиной на пол в Шереметьево

Реабилитация ребенка, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, займет не менее месяца, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище

Тело народной артистки РСФСР Валентины Талызиной было предано земле на родственном захоронении Ваганьковского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Актриса похоронена на 25-м участке кладбища. Рядом упокоены ее родственники.

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Стало известно о решении стран НАТО по Украине

На грядущем саммите стран-членов НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет подтверждена поддержка Украины, но без конкретики по срокам вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок, пишет Politico со ссылкой на источник.

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Штраф за отказ остановиться по требованию ДПС увеличится в 14 раз

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Госдума одобрила в окончательном чтении закон об ужесточении наказания водителей, игнорирующих указание сотрудника Госавтоинспекции.

Штраф автомобилистов за отказ остановиться по требованию инспектора ДПС в скором времени вырастет в 14 раз. Ужесточение наказания одобрила Госдума в третьем чтении сопутствующего законопроекта, впервые представленного ещё в феврале 2024 года, передаёт ТАСС.

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