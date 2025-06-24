Президент США Дональд Трамп назвал телеканалы MSNBC и CNN «мразями» и «мусором», он обвинил их в распространении фейковых новостей. Об этом глава Белого дома сказал в эфире Fox News.

По словам Трампа, указанные им телеканалы подвергли сомнению его заявление о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.

Также политик призвал журналистов извиниться перед пилотами, которые поразили цели.

«Иран больше никогда не восстановит свою ядерную программу. Абсолютно. Все разрушено. Пилоты B-2 выполнили задание», — заявил американский лидер.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».