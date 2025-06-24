В Нидерландах начали расследование о саботаже в день саммита НАТО

Нидерландские власти расследуют серьезный сбой в движении поездов, произошедший в стране в день открытия саммита НАТО. Министр юстиции Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что речь может идти о саботаже, пишет Politico.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Утром 24 июня из-за отключения электричества было нарушено движение транспорта в главный аэропорт Нидерландов Схипхол и из него. Аэропорт расположен в 50 километрах от места встречи представителей НАТО.

СМИ сообщили, что электричество пропало в результате пожара - было повреждено около 30 кабелей. Это повлияло на поезда, идущие со станций Амстердам, Схипхол и Утрехт.

«[Саботаж] - это одна из версий, которые мы сейчас рассматриваем. В этом случае возникает вопрос: кто за этим стоит? Это может быть группа активистов, это может быть страна», - так ван Вил прокомментировал случившееся.

В понедельник, 23 июня, нидерландские муниципалитеты столкнулись с серией «низкоуровневых кибератак», отмечает Politico. Власти заявили, что атаки не привели к утечкам данных, и указали на пророссийскую группу хакеров-активистов.