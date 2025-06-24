Российский союз туриндустрии дал советы россиянам по эвакуации из Израиля

Эвакуационные рейсы в Россию в настоящее время не выполняются, но Израиль организует выезд иностранных граждан в другие страны через формы обратной связи на сайтах авиакомпаний и дипведомств. Об этом рассказал News.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, первый алгоритм эвакуации иностранных граждан из Израиля есть на сайте Красного Креста и российских дипведомств.

«Он доступен для людей с инвалидностью и лежачих больных, которые могут быть вывезены санитарной эвакуацией. Она происходит через форму обратной связи», - рассказал Горин.

Также израильские авиакомпании выполнять вывозные рейсы в страны Европы, Азии и Америки. Но там есть очень жесткая квота на число пассажиров - не более 1,5 тысячи в день и 50 человек на рейс, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

«Зарегистрироваться или переоформить, или купить билеты на эти рейсы можно через формы обратной связи, которые есть на сайте израильских авиакомпаний. При этом эвакуационные рейсы в Россию не выполняются. То есть пока для граждан России, которые находятся в Израиле, есть путь через Египет», - уточнил он.

Он также отметил, что желающие покинуть Израиль россияне могут воспользоваться и рейсами в Таиланд, Европу или на Кипр.

Ранее ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Иран же ответил ракетными ударами. 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии. Однако, по информации СМИ, по всему Израилю продолжаются воздушные тревоги. А сегодня ранним утром одна из иранских ракет попала в здание в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Там погибло как минимум три человека, семеро получили ранения.