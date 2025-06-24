Стало известно, какую «голубую мечту» Зеленского осуществил Нетаньяху

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удалось осуществить «голубую мечту» Владимира Зеленского — втянуть США в конфликт на своей стороне. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил политолог Юрий Светов.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, связанную с его ядерной программой. В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВВС нанесли удар по иранским ядерным объектам.

«Главный вопрос, над которым нам предстоит подумать, — это то, что Нетаньяху удалось втянуть США в войну на своей стороне. Голубая мечта Зеленского — сделать так, чтобы если не США, то хотя бы НАТО на его стороне напрямую столкнулось с Россией. И он сегодня делает заявление, что Запад должен силой принудить Россию к миру на Украине», — сказал Светов.

Политолог также обратил внимание на последствия эскалации конфликта Ближнего Востока. Иран, граничащий с Россией, может столкнуться с массовым исходом беженцев — часть из них направится в Европу, а другая отправится на территорию РФ.