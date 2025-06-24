Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, несмотря на возможную встречу, представители НАТО попытаются держать Трампа и Зеленского на расстоянии друг от друга как можно дольше. Газета отметила, что в НАТО осознают «порой вулканическое презрение» Трампа к Зеленскому.

Саммит НАТО пройдет в Гааге с 24 по 25 июня. The Guardian писала, что украинские чиновники сомневались, стоит ли Зеленскому посещать саммит альянса, поскольку нет никаких гарантий, что Трамп приедет в Гаагу.

Зеленский выразил надежду на встречу с Трампом

На прошлой неделе Трамп досрочно покинул саммит G7, проходивший в Канаде. На саммит также был приглашен Зеленский и у него была запланирована встреча с Трампом, но она сорвалась из-за раннего отъезда президента США. В итоге саммит «Большой семерки» завершился без единого заявления стран по Украине.