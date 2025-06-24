Европейские и американские аналитики опасаются краха НАТО при президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Трамп усиливает другие кризисы НАТО и вынуждает аналитиков по обе стороны Атлантики задаться вопросом, не потерпит ли альянс крах в конечном счёте», — приводит заявление РИА Новости.

По словам авторов статьи, Североатлантический альянс сталкивается с целым рядом проблем, в том числе с кризисом доверия со стороны европейцев.

Ранее Bloomberg сообщал, что год конфликта России и НАТО обойдётся мировой экономике в $1,5 трлн.