На Западе заявили о разгроме грузинской оппозиции

В Грузии сегодня отправлен в тюрьму оппозиционный политик Георгий Вашадзе. Это заключительный приговор, вынесенный в ходе кампании «репрессий», в результате которых за решеткой оказались почти все ведущие оппозиционные деятели Грузии, пишет агентство Reuters.

По данным издания, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе «был признан виновным в отказе давать показания парламентской комиссии, расследующей правонарушения, совершенные в период правления экс-президента Михаила Саакашвили».

По тому же обвинению были заключены в тюрьму еще три грузинских оппозиционера. Всем им запрещено занимать государственные должности в течение двух лет.

«Мы боремся за освобождение Грузии», - подчеркнул в суде Вашадзе.

Агентство также напомнило, что накануне в Тбилиси по обвинению в нападении на сотрудника полиции был арестован грузинский поэт Звиад Ратиани, видная фигура уличных протестов.

Напомним, что антиправительственные митинги вспыхнули в Грузии после парламентских выборов осенью 2024 года. Первая волна была спровоцирована оппозицией и занимавшей на тот момент пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, которые отказались признавать их итоги.

Вторую волну митингов в конце ноября вызвало решение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового правительства о заморозке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года и отказе от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.