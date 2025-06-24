Россию обвинили в «холодности» к Ирану

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Россия «холодно» повела себя в отношении Ирана на фоне израильских атак. Издание отмечает, что Тегеран получил от Москвы «лишь слова».

Ранее МИД РФ объявил, что Москва осуждает американские удары по иранским ядерным объектам. Российские дипломаты подчеркнули, что атаки на территорию суверенного государства грубо нарушают международное право, «какими бы аргументами они ни обставлялись».

В МИД России предупредили о риске «опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности». В министерстве призвали мировое сообщество «коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля», а также вернуть ситуацию в «политико-дипломатическое русло».

На встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 23 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия «предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу». Он отмечал, что цель встречи с Арагчи - «вместе подумать, как можно выйти из сегодняшней ситуации».

Как отмечает WSJ со ссылкой на аналитиков, РФ вряд ли окажет военную помощь Ирану из-за риска эскалации. По версии издания, позиция Москвы «вряд ли удовлетворит - или удивит - Иран».

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявлял, что Ирану и Израилю необходимо договориться с учетом интересов всех сторон. Российский президент подчеркивал, что потенциальное соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом и право Израиля на безусловную безопасность.

Путин также отмечал, что Иран не обращался к России за военной помощью. Он рассказал, что ранее Москва предлагала Тегерану вместе поработать в области систем ПВО, но иранские власти не проявили большого интереса к этой идее. Президент РФ подчеркивал, что соглашение с Ираном о стратегическом партнерстве не включает в себя статьи, связанные с оборонной сферой.