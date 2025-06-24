Миллионы американцев страдают от экстремальной жары

Более 170 миллионов жителей центральных и восточных штатов США столкнулись с аномальной жарой из-за мощного теплового купола. Температура достигла трехзначных значений, вызвав введение чрезвычайных мер и массовые закрытия школ, передает mk.ru.

В Нью-Йорке температура в аэропорту выросла до 38 градусов, тысячи людей остались без электричества. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, призывая жителей избегать длительного пребывания на солнце. Власти Филадельфии и Восточного побережья также объявили чрезвычайную ситуацию.

Метеорологи предупреждают, что такие условия могут сохраняться несколько дней. Экстремальная жара особенно опасна для пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. В таких условиях рекомендуется пить много воды, отдыхать в тени и носить легкую одежду, отмечают специалисты.

Качество воздуха в некоторых городах ухудшилось из-за повышенного уровня озона. Климатологи считают, что подобные явления будут учащаться из-за изменения климата. Специалисты указывают на необходимость снижать выбросы парниковых газов и развивать системы раннего предупреждения.

Ранее исследователи из Королевского Нидерландского метеорологического института и Утрехтского университета смоделировали последствия остановки Гольфстрима (мощный поток воды из тропиков к полюсам и обратно, является частью глобальной системы течений, называемой Атлантической меридиональной циркуляцией) на 80%. Их прогноз, опубликованный в журнале Geophysical Research Letters, предсказывает резкое похолодание в Европе: в Лондоне до -19°C, в Париже до -18°C, в Берлине до -29°C, в Копенгагене до -34°C, в Стокгольме до -42°C и в Осло до -48°C.