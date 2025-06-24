То, что происходит сегодня между Израилем и Ираном, нельзя назвать просто военной операцией — это полноценная война.

Об этом в эфире YouTube-канала «Oleg Besedin» заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, главная и единственная цель Израиля в текущем конфликте — уничтожение военных объектов Ирана и его технической инфраструктуры, которая в будущем может позволить иранским властям создать ядерное оружие.

Иран объявил о победе над Израилем

Кедми пояснил, что сейчас Израиль вынужден вести боевые действия для того, чтобы ликвидировать основную угрозу своему существованию. Он подчеркнул, что Иран открыто заявил о своей главной цели — уничтожении Израиля.

Также эксперт отметил, что сложившаяся ситуация оказалась наиболее выгодной для Израиля с точки зрения начала войны против Ирана, поскольку его многочисленные прокси-силы в настоящее время по разным причинам не могут быть вовлечены в конфликт.