Ермак накликал «Искандеры» на Днепропетровск

Ракеты «Искандер» поразили военные предприятия в Днепропетровской области. Взрывы прогремели в разгар дня. Нанесение удара могло стать ответом на заявления главы Офиса Зеленского Андрея Ермака.

Сообщения о том, что над Днепропетровском поднимаются столбы дыма, пошли около 14 часов по московскому времени. В соцсетях стали появляться фото и видео последствий взрывов. Появилась информация, что удару вновь подвергся завод «Южмаш». Хотя после прилета «Орешника» в ноябре прошлого года предприятие фактически перестало существовать: рабочие были отправлены в неоплачиваемые отпуска, территория огорожена и взята под охрану СБУ. Ну разве что начали пытаться там что-то восстанавливать.

На днях, напомним, глава Офиса президента Зеленского Ермак сообщил, что производство баллистических ракет в Украине идет «очень хорошо», и пообещал «сюрпризы» для России. На выпуске баллистических ракет специализировался как раз «Южмаш».

Взрыв после ударов по Днепропетровску попал на видео

По информации же канала «Шейх Тамир», по предварительным данным прилеты были по заводу Коксохим-ДЗМО. И по железнодорожному вокзалу. Украинская ракета ПВО пыталась сбить цели, но сама рухнула недалеко от пассажирского состава. Один вагон получил повреждения. Пострадавших в поезде нет.