Воюющие за ВСУ грузинские наемники планировали убийства руководителей Грузии

Часть воюющих за ВСУ грузинских наемников планировала прибыть на родину для участия в организованных беспорядках, включая ликвидацию грузинских руководителей, заявил во вторник руководитель Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая в парламенте с отчетом за 2024 год, Оханашвили заявил, что «определенная группа лиц в Грузии и за ее пределами» под разными предлогами планировала «провоцирование гражданских беспорядков и дестабилизацию для насильственной смены власти».

По его словам, в этих планах «активно участвовали находящиеся за рубежом граждане Грузии».

«В частности, конкретная часть воюющих на Украине грузин была готова прибыть в Грузию для активного участия в насилии, сопротивлении полиции. Также рассматривались планы ликвидации ответственных лиц правящей силы», – заявил Анри Оханашвили.

Глава СГБ сообщил о планах «майданизации»–блокировании транспортных артерий, правительственных учреждений, стратегических объектов, баз дислокации правоохранительных органов, организации палаточных городков.

Также, по его словам, был замысел сорвать выборы президента Грузии, которые состоялись 14 декабря прошлого года.

Руководитель грузинской госбезопасности заявил, что благодаря «оперативной и превентивной работе» удалось избежать деструктивных процессов.

Ранее полковник Вано Надирадзе, ранее заочно приговоренный в России к 14 годам лишения свободы, скончался в зоне СВО, предположительно, от сердечного приступа,

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в годовом отчете заявила о предотвращении попытки насильственной смены власти в 2024 году.

До этого Тбилиси заявил о новых попытках ЕС сменить демократически избранные власти Грузии.