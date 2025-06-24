Шок и отказ от эскалации: заявление Катара после атаки Ирана

Катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что удар Ирана по американской базе в стране стал шоком для Катара, но Доха «не будет инициировать какую-либо эскалацию». Об этом сообщает Al Jazeera.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной на территории Катара к юго-западу от Дохи. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана «очень слабым» и подчеркнул, что ни один американец не пострадал, и ущерба нанесено «практически не было».

В МИД Катара заявили, что страна «решительно осуждает» атаку по объекту на территории страны. В Дохе назвали удар нарушением суверенитета Катара и международного права, подчеркнув, что оставляют за собой право на ответ, «эквивалентный масштабу агрессии».

Позже премьер Катара сообщил, что атака Ирана стала шоком для страны. Он подчеркнул, что это «оставит шрам» на отношениях двух государств. В то же время Аль Тани выразил надежду на деэскалацию.

«Мы надеемся, что Иран продолжит партнерство с Катаром и всеми странами Персидского залива», - подчеркнул он.

Аль Тани добавил, что Катар «всегда ставит дипломатию и мудрость превыше всего остального». Премьер-министр Катара выразил надежду, что в будущем страны Ближнего Востока будут жить в мире.