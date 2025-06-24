Психолог объяснила, почему Зеленский пришел к Карлу III в костюме

Психолог, психоаналитик Марианна Абравитова назвала Владимира Зеленского «человеком-хамелеоном» и предположила, что он решил носить деловой костюм, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом она рассказала Life.

В феврале во время встречи с президентом США в Овальном кабинете Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Дональд Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам. Он указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей», а затем настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп и республиканцы также критиковали Зеленского за решение не надевать деловой костюм во время визита в США.

В июне СМИ обратили внимание, что Зеленский впервые за долгое время надел костюм - для встречи с королем Британии Карлом III в Виндзорском замке. По мнению Абравитовой, ранее Зеленский носил маску человека, который «чуть ли не сидит в окопах, и поэтому ему не до костюмов».

«И, естественно, так как денег нет - а он ездил во все страны их просить - то и на костюм тоже нет. Это манипулятивная техника: вызвать у кого-то жалость», - заявила психолог.

По ее мнению, Зеленский изменил свой подход ради встречи с Карлом III, чтобы «произвести правильное впечатление». Абравитова считает, что это может быть и способом коммуникации с Трампом.