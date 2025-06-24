Трамп обратился к Нетаньяху с одной просьбой

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану. Об этом в социальной сети X сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

В ответ на просьбу американского лидера Нетаньяху сказал, что не может отменить удар и что необходим ответ на нарушение режима прекращения огня.

«В итоге было принято решение значительно сократить масштабы нанесения удара, отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной цели», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Он также призвал Израиль «успокоиться» и обвинил страну в сбросе «множества бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.