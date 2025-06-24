Эксперт предупредил о попытках свергнуть правительство Ирана

Политолог Дмитрий Солонников считает, что США и Израиль попытаются сменить руководство Ирана, несмотря на прекращение огня. Об этом он рассказал «Известиям».

Солонников отметил, что власти США и Израиля уже говорили о возможной смене режима в Иране. По его мнению, они не откажутся от этой цели.

«С большой вероятностью это будет продолжаться, но с использованием других механизмов, с использованием и перекупленных агентов, и сетей влияния», - заявил политолог.

Он допустил, что могут быть попытки купить высшее руководство Ирана - «как в свое время купили высшее руководство в Ираке». Солонников сказал, что прекращение огня между Ираном и Израилем стало возможным, так как Тегерану выгодно остановить боевые действия, а США и Израиль удовлетворены результатами своих ударов.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее называл одной из целей атак на Иран «прекращение существования» верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Израильский президент Ицхак Герцог позже заявил, что у Израиля нет целей в отношении Хаменеи и смены власти в Иране. В то же время он отмечал, что это «может быть побочным эффектом с большими историческими последствиями, который пойдет на пользу иранскому народу».

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране.

Двадцать третьего июня Трамп объявил о поэтапном прекращении огня между Израилем и Ираном и «официальном конце 12-дневной войны».