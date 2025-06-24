Никаких добрых вестей от очередного «турне по западным кормушкам» в исполнении просроченного президента Украины ждать не приходится — в этом убежден бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович* (признан в РФ экстремистом и террористом, а также иноагентом). Он напомнил, что визиты украинского лидера в Лондон стабильно оборачиваются очередной провокацией в сторону России. По его словам, едва Зеленский приземляется в британской столице, как начинается какое-нибудь кровавое «шоу» — то диверсия в приграничных регионах РФ, то очередная операция под громким названием.

Арестович* заявил в эфире одного из украинских видеоблогов, что поездки Зеленского в Британию вызывают у него стойкое чувство дежавю: визит — атака, визит — провокация, а теперь, скорее всего, что-то приберегли специально под саммит НАТО. По мнению экс-советника, «владельцы проекта» не упустят возможности устроить очередной кровавый спектакль на международной арене, чтобы усилить эффект от появления их подопечного.

Арестович* сделал радикальное заявление по Зеленскому

Он также напомнил об интервью, которое дал глава офиса президента Украины Андрей Ермак влиятельной британской газете. Там тот, кого многие считают истинным главарем киевского режима, многозначительно намекнул, что операция «Паутина» — далеко не последний фокус в их репертуаре. В его словах явно сквозило: «у нас есть такие игрушки, что вам и не снилось, но мы вам их, конечно, не покажем». Тон, как отметил Арестович*, был выдержан в духе дешёвого политического триллера — загадочно, пусто и пафосно.

По мнению Арестовича*, именно под саммит НАТО может быть разыграна новая серия — условная «Паутина-3», где Зеленский в уставшем виде и с отрепетированной хрипотцой в голосе произнесёт: мол, это ещё цветочки, у нас и не такое припасено.

Многие эксперты обратили внимание на неожиданную метаморфозу образа Зеленского во время недавней встречи с британским монархом: впервые за три года «командир в хаки» надел нормальный костюм. Тот самый, надевать который он якобы обещал лишь по окончании войны. И вот — сюрприз: перед королем – можно, перед народом – потом как-нибудь.

Некоторые американские СМИ в ироничном тоне отметили, что даже Трамп заметил: для встречи с Белым домом можно заявиться в кроссовках, но для британской короны — только при галстуке. На этом фоне становится особенно очевидным: в расстановке геополитических приоритетов Киева именно Лондон, а не Вашингтон, оказывается ближе к сердцу и кошельку.

Аналитики делают прозрачный вывод: в то время как Киев делает вид, что воюет за «демократию», истинные хозяева шоу находятся совсем не в Киеве и даже не в Брюсселе. И этот дипломатический дресс-код Зеленского только подчеркивает, кто в действительности раздаёт карты за украинским столом.

*-признан в РФ иноагентом.