«Хотя бы на время»: западные СМИ о перемирии Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о поэтапном прекращении огня между Израилем и Ираном и «официальном конце 12-дневной войны». Западные СМИ рассказали, что важную роль в переговорах сыграл Катар, и подчеркнули, что многие вопросы в отношении очередного кризиса на Ближнем Востоке остались без ответа.

Воодушевленное заявление Трампа о прекращении огня стало последним резким разворотом американского президента в отношении Ирана, пишет Politico. После «тщательно срежиссированного и относительно ограниченного» ответа Ирана на американские атаки Трамп снова перешел к дипломатии.

Как рассказал CNN высокопоставленный чиновник Белого дома, пока Трамп напрямую обсуждал перемирие с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф работали с иранцами - как по прямым каналам, так и через посредников. Правительство Катара сыграло ключевую посредническую роль.

Трамп сказал катарскому эмиру, что США смогли заставить Израиль согласиться на прекращение огня с Ираном. Дипломатические источники сообщили CNN, что прекращение огня, вероятно, создаст дополнительное пространство для продолжения дискуссий между США и Ираном. В последние дни Тегеран настаивал, что он готов к переговорам, но только если Израиль прекратит свои атаки. По данным CNN, даже после ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран передал сообщение о готовности вернуться за стол переговоров.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил CNN, что прекращение огня может продержаться, по крайней мере, в течение короткого периода времени, поскольку Израиль считает, что достиг своих целей, а Ирану нужно время для перегруппировки.

Несмотря на объявленное прекращение войны, сохраняется «длинный список вопросов без ответа», в том числе о том, могут ли действительно договориться два непримиримых врага - Израиль и Иран, пишет Reuters. В пространном сообщении Трампа о «полном и всеобщем прекращении огня» не упомянуты условия, на которые согласились обе стороны, и не уточняется судьба иранского запаса обогащенного урана.

Заявление Трампа застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников его администрации, пишет The New York Times. Источник газеты заявил, что шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, сыграл «определенную роль» в переговорах о прекращении огня.