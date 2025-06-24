Глава Украины Владимир Зеленский действительно может обладать большим опытом по части переговоров с западными партнерами, но он остается нелегитимным президентом, заявила депутат Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения конфликта. Также он назвал себя самым опытным главой страны.

Журова отметила, что у Зеленского есть определенный опыт, поскольку за это время он много ездил по миру, общался с политиками разных стран и выстроил с ними какие-то отношения, заключил договоренности. Однако это не отменяет того, что сейчас его положение на Украине нелегитимное, подчеркнула она.

«Допускаю, что Запад будет поддерживать его и вот эту недемократическую историю. И если Украину это устраивает, мы будем подписывать соглашения с тем же парламентом. Надо только понимать, с точки зрения юридической, он должен переизбраться», — добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел президента Владимира Зеленского в рейтингах доверия украинцев. Согласно опросам, экс-главком Залужный лидирует по уровню доверия граждан Украины с 62 процентами поддержки, опережая Зеленского, которому доверяют 50 процентов опрошенных.