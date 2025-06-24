Иран объявил о победе над Израилем

В документе подчеркивается, что секретариат Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил: благодаря стойкости вооруженных сил Ирана и жёсткому ответу на действия Израиля, последний "осознал свою ошибку, признал поражение и согласился на прекращение огня в одностороннем порядке", отказавшись от дальнейшего наступления на Иран.

Представители ведомства подчеркнули, что иранские военные "не доверяют противнику" и находятся в состоянии готовности к любому сценарию развития событий, "сохраняя бдительность" для незамедлительного и мощного ответа на любую потенциальную агрессию.

Напомним, что 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достигнутой договорённости между Ираном и Израилем о прекращении огня, выразив надежду, что это событие ознаменует собой "официальное завершение 12-дневного конфликта".

В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о наличии каких-либо соглашений о перемирии, отметив, что окончательное решение по данному вопросу будет принято позднее.