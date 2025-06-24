Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал перемирие между Ираном и Израилем, назвав минимальной роль президента США Дональда Трампа в достижении соглашения о прекращении огня между конфликтующими сторонами.

Ранее Трамп похвалил сам себя за усилия в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Пост был опубликован в его аккаунте социальной сети Truth Social. Глава Белого дома прикрепил свою черно-белую фотографию, на которой большими буквами написан главный внешнеполитический принцип Трампа и его администрации — «Мир посредством силы» (англ. -- Peace through strength).

Посредничество Трампа в вопросе достижения перемирия между Ираном и Израилем было минимальным. Основную роль тут сыграло то, что в Израиле, в Иране, а также в их странах-партнерах возобладал здравый смысл. А Трамп просто устроил пиар-акцию из перемирия. Ранее он говорил, что в течение двух недель США не будут наносить удары по Ирану, но не сдержал слово. Одобрив нанесение ударов по Ирану, Трамп не добился ничего, кроме как сплочения иранского народа вокруг своего лидера. Кроме того, он увидел, что подобная война никому в мире не нужна. При этом достижение соглашения о перемирии позволило участникам сделки - Израилю, США и Ирану - сохранить свое лицо. По крайней мере, пока. И главным в этой ситуации, на мой взгляд, является то, что Иран не проиграл. Да, он не победил в конфликте, но вместе с тем и не проиграл в нем. Учитывая, что в поддержку Тегерана уже открыто выступили три ядерные державы - Россия, Китай и Пакистан, теперь можно думать о дальнейшем урегулировании. Эти страны сказали свое слово, подчеркнув, что удары по Израилю являются противозаконными. Так что в данной ситуации не нужно говорить о Трампе. Даже в собственном окружении он сейчас воспринимается как человек, которому нельзя верить. А в международном сообществе в этом уже давно убедились. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт назвал голословным заявление американского президента о том, что перемирие между Израилем и Ираном «будет длиться вечно».

«Можно вспомнить, как Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. В итоге США значительно сократили поддержку Киева, но сейчас они практически не участвуют в переговорном процессе. Все обещания Трампа ушли в никуда. То же самое и с его заявлением о бессрочном перемирии Израиля и Ирана. Сейчас оно невозможно. Иран и Израиль — это два антагониста, и заключение долгосрочного перемирия между ними возможно только с подключением главных союзников обеих сторон. Кроме того, тут необходимо подписание определенного меморандума и мирного договора между странами. Полагаю, сейчас это сделать невозможно. Соответственно, я не верю в то, что мир между Ираном и Израилем будет долгосрочным», - заключил эксперт.

Ранее Израиль заявил о новой атаке Ирана после перемирия.