Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур назвал президента США Дональда Трампа «глупым» и предостерег Вашингтон от новых атак, поскольку они вызовут «более жесткую реакцию» Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В материале отмечается, что в понедельник вечером силы КСИР нанесли «сокрушительный и мощный ракетный удар» по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре в ответ на удары Вашингтона по ядерным объектам Ирана.

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Командующий КСИР Пакпур заявил, что авиабаза, известная как «бьющееся сердце» центрального командования США в Западной Азии, защищавшаяся «специальными многоуровневыми системами», получила повреждения.

«Раскритиковав «глупого» президента США за то, что он пожертвовал безопасностью и интересами американцев ради выживания сионистского режима, командующий КСИР предупредил США, что любое повторение агрессии против Ирана вызовет более сокрушительные ответные меры, которые еще больше заставят Вашингтон пожалеть о своих действиях против Исламской Республики и преподадут агрессору урок, который войдет в историю», — сообщает агентство.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.