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«Путин насмехается над Британией, отправляя теневой флот через Ла-Манш»

Британский портал EXXpress пишет, что российские военные корабли были замечены рядом с судами «теневого флота» у берегов Британии. По данным портала, корвет «Бойкий» класса «Стерегущий» оказался рядом с «подозрительными судами под иностранными флагами», когда эти танкеры проходили через Ла-Манш. Это, по версии EXXpress, является явным вызовом Великобритании и провокацией с целью проверить решимость Лондона и Брюсселя остановить танкеры, используемые «теневым флотом».

«Теневым флотом» называют стареющие суда с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Сообщалось, что такие суда в том числе используются для обхода ценового потолка на российскую нефть. Ценовой потолок разрешает транспортировать нефть из РФ на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже 60 долларов за баррель. По информации EXXpress, несколько танкеров, рядом с которыми были замечены корабли РФ, находятся в санкционных списках Британии и ЕС.

«Что было бы, если бы Америка вступила в войну»

Ближний Восток пережил один из самых опасных моментов напряженности в своей современной истории на фоне обмена атаками между Израилем и Ираном, пишет египетское издание Almasry Alyoum. На фоне этой эскалации США сохраняют двусмысленную позицию. Они подтверждали свое неприятие наличия у Ирана ядерного оружия и заявляли о полной поддержке Израиля, одновременно настаивая, что не желают напрямую участвовать в войне.

Almasry Alyoum отмечает, что атаки США по иранским объектам могли привести к широкому военному ответу со стороны Ирана против американских баз в Ираке и Персидском заливе. Один из сценариев, упомянутых в статье, предполагает, что США могли задействовать свои ВМС, ВВС и сухопутные войска, «превратив Иран в новый Ирак». Наименее затратный сценарий для США - продолжать поддерживать Израиль и его союзников косвенно, посредством предоставления оружия, разведданных и систем ПВО. Этот сценарий может включать использование американских баз в Персидском заливе без прямого военного вмешательства. Некоторые аналитики в Тегеране утверждают, что более активное участие Вашингтона в конфликте дорого обошлось бы администрации Дональда Трампа. Иран обладает сложным арсеналом ракет и беспилотников, а также обширной сетью прокси-сил.

«Пашинян открывает НАТО путь в Среднюю Азию»

Политический и военный аналитик Драго Боснич заявил в своей статье для портала InfoBRICS, что Кремль был единственной стороной в конфликте Армении и Азербайджана, которая активно пыталась предотвратить исход армян из Нагорного Карабаха. По мнению Боснича, премьер Никол Пашинян и его союзники продолжают свою «губительную двуличную политику, которая почти уничтожила Армению». Автор статьи заявил, что теперь Пашинян «публично восхваляет сдачу Карабаха как «позитивное событие для Армении». На одном из заседаний парламента Пашинян заявил, что армяне «не потеряли Нагорный Карабах, а обрели государственность».

По его словам, в течение многих лет вопрос Нагорного Карабаха использовался как «поводок, сдерживающий развитие Армении». Это беспрецедентное заявление прозвучало всего через два месяца после того, как Пашинян обвинил армян Нагорного Карабаха в том, что они «угрожают суверенитету Армении» и «являются разрушительным инструментом против национальной независимости». По мнению Боснича, логика Пашиняна «абсолютно неприемлема для любого хоть сколько-нибудь патриотичного армянина». Автор статьи заявил, что «антироссийская, протурецкая и пронатовская политика Пашиняна в целом стала полной катастрофой для всех армян». Боснич считает, что требования, которые Азербайджан выдвинул в рамках мирного соглашения с Армений, фактически сведутся к беспрепятственному доступу Турции к Каспийскому морю и, как следствие, к Средней Азии. Это может кардинально изменить баланс сил в регионе, открыв его для НАТО, заключил автор статьи.

«Русскоязычные Латвии на грани изоляции»

Большинство русскоязычных жителей Латвии не согласны с решениями, принятыми страной после начала украинского кризиса, сообщает BB.LV со ссылкой на результаты недавних опросов. Как отмечает издание, среди русскоязычных граждан страны наблюдается снижение политического участия и рост цинизма, что не только влияет на качество демократии, но и грозит изоляцией и примыканием этого слоя населения к популистским силам.

За три года с начала конфликта на Украине поддержка Киева среди русскоязычных жителей Латвии снизилась. Хотя схожие тенденции наблюдаются и среди этнических латышей, представители русскоязычного меньшинства гораздо чаще воздерживаются от поддержки какой-либо из сторон. Такая позиция характерна для 55 процентов русскоязычных респондентов. Многие русскоязычные обеспокоены и недовольны рядом решений, принятых в Латвии после 2022 года, к примеру, сносом советских памятников, курсом на полное исключение русского языка из школ, изменениями в законодательстве о гражданстве и другими мерами. Большинство русскоязычных считают, что политическая система Латвии мало позволяет или совсем не позволяет им влиять на политику.

«Линия фронта Украины рухнула, российская армия как паровой каток»

Немецкие СМИ сообщили, что украинская линия фронта полностью рухнула, а российская армия продвигается как «стальной каток» по всем направлениям, почти не встречая сопротивления, отмечается в статье на китайском портале Tencent QQ. Полковник австрийской армии Маркус Рейсснер заявил, что объем территории, перешедшей под контроль ВС РФ в мае, превысил показатели любого месяца с начала конфликта в 2022 году.

В то же время основные украинские подразделения укомплектованы лишь на 30 процентов. Это уже не проблема дисбаланса в возможностях обороны и нападения, а угроза краха всей Украины, подчеркивается в статье. Ее автор отметил, что Россия ответила на недавние атаки украинских беспилотников мощным продвижением своих сил. Стратегически Украина давно увязла в «трясине истощения ресурсов», подчеркнул автор статьи. По его мнению, вопрос теперь заключается не в том, кто победит, а кто проиграет, а в том, остались ли у Киева еще козыри для торга.