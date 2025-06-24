Иран победил Израиль, вынудив его признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности исламской республики, передает агентство IRIB.

«Божественным даром... была победа, заставившая врага сожалеть о содеянном, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию», — говорится в заявлении совета нацбезопасности Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».