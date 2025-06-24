Заявление Трампа о прекращении огня Израилем и Ираном удивило американских чиновников

Заявление президента США Дональда Трампа о заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном застало врасплох даже высокопоставленных чиновников его администрации. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Times.

Израиль атаковал Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3». 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам.

А в ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии. По истечении 24 часов, по словам американского лидера, мир увидит «прекращение 12-дневной войны».

Названы главные посредники в прекращении огня между Израилем и Ираном

По данным высокопоставленного представителя Белого дома, с таким заявлением Трамп выступил после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими официальными лицами, которые были проведены при посредничестве Катара.

«Заявление [президента США] застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа», - пояснил он.

При этом источник уточнил, что эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, сыграл важную роль в переговорах о прекращении огня. Также в достижении договоренности Трампу помогали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.