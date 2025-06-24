NYT: заявление Трампа о прекращении огня Израилем и Ираном удивило американских чиновников

Алиса Селезнёва

Заявление президента США Дональда Трампа о заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном застало врасплох даже высокопоставленных чиновников его администрации. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Times.

Заявление Трампа о прекращении огня Израилем и Ираном удивило американских чиновников
© РИА Новости

Израиль атаковал Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3». 22 июня в ситуацию вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам.

А в ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии. По истечении 24 часов, по словам американского лидера, мир увидит «прекращение 12-дневной войны».

Названы главные посредники в прекращении огня между Израилем и Ираном

По данным высокопоставленного представителя Белого дома, с таким заявлением Трамп выступил после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими официальными лицами, которые были проведены при посредничестве Катара.

«Заявление [президента США] застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа», - пояснил он.

При этом источник уточнил, что эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, сыграл важную роль в переговорах о прекращении огня. Также в достижении договоренности Трампу помогали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.