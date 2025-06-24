Зеленский вынужденно признал свой провал

Владимир Зеленский признал, что на сегодняшний день Украина не получит членство в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

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«На сегодня это невозможно», — цитирует его ТАСС.

Зеленский не стал отвечать на вопрос, отказалась ли Украина от идеи однажды стать членом Североатлантического альянса.

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Он добавил, что самому блоку якобы «выгодно иметь такого союзника, как Украина».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заметил, что вопрос вступления Киева в НАТО уходит из повестки дня, руководство ЕС ничего не может поделать.