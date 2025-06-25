В Раде сообщили о «ловушке», в которую угодил Зеленский на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге угодил в «ловушку», когда поддержал удары США по объектам Ирана.

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Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану», — сказал парламентарий.

По мнению Дубинского, из-за этих слов Зеленский лишился «удобного нарратива о российской агрессии».

23 июня Зеленский намекнул, что поддерживает удары США по Ирану, поскольку республика якобы оказывает помощь России на Украине. Он отметил, что «иранские решения принесли Украине и многим другим странам масштабные разрушения и огромные человеческие потери».

Зеленский также выступил против распространения ядерного оружия, которого, по его словам, «в современном мире быть не должно».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы (ВВС) страны атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

23 июня американский лидер заявил, что всем ядерным объектам Ирана был нанесен «колоссальный ущерб» в результате атаки на них. В этот же день в Иране опровергли слова Трампа, отметив, что атака США по ядерным объектам Ирана была «безрезультатной».