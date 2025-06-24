В Пакистане высказались о сотрудничестве с Ираном в военной сфере

Пакистан не сотрудничает с Ираном в военной сфере и не участвует в совместных операциях. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны страны Хаваджа Мухаммад Асиф.

Таким образом он ответил на вопрос издания о поддержке Тегерана в виде поставок военной техники или боеприпасов.

«У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном. Однако мы решительно осуждаем агрессию, совершенную против Ирана», - подчеркнул Хаваджа Мухаммад Асиф, заверив, что его страна «всегда с иранскими братьями».

13 июня началось военное противостояние Ирана и Израиля, после того как Телль-Авив атаковал иранскую территорию. 22 июня в конфликт вмешались США, ударив по иранским ядерным объектам.

Россия, Китай и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции, в котором решительно осудили атаки США и потребовали немедленного и безоговорочного прекращения огня. Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня заявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии. По истечении 24 часов, по словам президента США, мир увидит «прекращение 12-дневной войны».