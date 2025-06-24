Украинский лидер рассчитывает поговорить с президентом США после несостоявшейся встречи на полях саммита G7 в Канаде.

«Да, я собираюсь. Я не знаю, что именно будет, но команды работают», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News. При этом он не стал отвечать на вопрос, готовится ли делегация Украины к «серьёзным переговорам».

На прошлой неделе Дональд Трамп покинул саммит «Группы семи» раньше запланированного срока. В Белом доме пояснили, что американскому лидеру надо было «успеть решить множество важных вопросов». При этом газета Financial Times писала, что причиной такого поведения президента США было раздражение его французским коллегой Эммануэлем Макроном и отсутствие интереса ко встрече с Владимиром Зеленским.

В СМИ предрекли реакцию Трампа на Зеленского в костюме

Саммит Североатлантического альянса пройдёт в Гааге 24-25 июня.