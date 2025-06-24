Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлится из-за визита главы киевского режима Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме, пишет Daily Express (DE).

«Зеленский встретился с Карлом III в черных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежке в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания напомнил, что на встречу с Трампом в Белом доме Зеленский отказался надеть формальную одежду.

Berliner Zeitung: срыв встречи Зеленского и Трампа оказался ударом для Украины

В конце февраля состоялась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американского вице-президента Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая переросла в публичную перепалку. Хозяин Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать воевать и без помощи Вашингтона бывшая советская республика не смогла бы продержаться и пару недель с начала конфликта. Глава киевского режима пытался спорить и все время перебивал собеседников. В итоге, как писали СМИ, американский лидер выгнал его из Белого дома.