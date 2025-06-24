Преступники открыли огонь на свадьбе и попали в невесту

На юге Франции во время свадьбы началась стрельба, в результате которой шальная пуля задела невесту. Об этом сообщает Le Monde.

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Инцидент произошел рано утром 22 июня в деревне Гуль, когда молодожены покидали праздник после праздничной ночи. По данным источника, близкого к расследованию, на них напали вооруженные люди в масках, открыли огонь и попали в невесту. Выстрел был точным, и ей уже никак нельзя было помочь.

Полиция развернула масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников для поиска преступников. Рассматриваются все версии, включая возможные конфликты криминальных группировок.

Местные жители сообщают, что свадьба проходила спокойно до момента нападения.

«Мы услышали выстрелы и увидели, как люди в панике разбегались», — рассказал очевидец.

Власти пока не комментируют возможные мотивы преступления.

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Ранее индийская полиция ворвалась на свадьбу и арестовала участников банды брачных аферистов в штате Харьяна. В ходе допроса участников выяснилось, что фальшивые родственники невесты даже не знали ее имени.