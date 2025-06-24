Прекращение огня между Израилем и Ираном было достигнуто при посредничестве американского лидера Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Катара. Об этом пишет NBC News, журналистам которого удалось поговорить с главой Белого дома.

Президент считает, что прекращение огня может быть «неограниченным» и может продолжаться вечно. Корреспондент NBC на Ближнем Востоке Кир Симмонс заявил, что Трамп уговорил Израиль согласиться на прекращение огня. После этого американский лидер позвонил эмиру Катара и попросил его попытаться заставить Иран сделать то же самое.

В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Затем этим вопросом занялись Вэнс и премьер Катара. Они проработали детали и сообщили, что Иран согласился на прекращение огня.

Ранее востоковед Кирилл Семенов говорил, что политическая система Ирана достаточно монолитна. При этом никакой реальной оппозиции нет, поэтому «свергать режим», о чем говорят в Вашингтоне, некому.